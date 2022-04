️ A fost anulată starea de urgență în sănătate publică, după o perioadă de aproximativ 2 ani!

10:20

Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR) în colaborare cu Programul Alimentar Mondial a lansat Programul de asistență financiară pentru refugiați și familiile care-i găzduiesc. Refugiații din Ucraina, cine este ELIGIBIL? Gospodăria cu una sau mai multe persoane aflate la întreținere Gospodăria condusă de un singur părinte Gospodăria condusă de un copil (sub 18 ani) Gospodăria cu un copil neînsoțit sau separat Gospodăria condusă de o persoană în etate (peste 60 de ani) Gospodăria cu una sau mai multe persoane cu nevoi speciale Mai multe detalii despre cum vă puteți înscrie găsiți aici https://bit.ly/3IXe9aE Gospodăriile (familiile) moldovenești care găzduiesc refugiați din Ucraina sunt eligibile. Asistenta financiarā este oferita pentru a acoperi costurile suplimentare ale gospodăriei, ca urmare a găzduirii refugiaților. Toate detalile necesare le găsiți aici https://bit.ly/36MzLJR --- УВКБ ООН, Агентство ООН по Делам Беженцев в сотрудничестве с Всемирной Родовольственной Программой запустила денежную помощь беженцам и принимающим сообществам в Молдове. Беженцы из Украины, кто имеет право на денежную помощь? Домохозяйство с одним или несколькими беженцами Домохозяйство с одним родителем Семья, управляемая детьми (до 18 лет) Семья с несопровождаемым или разлученным ребенком Домохозяйство, управляемое пожилым человеком (старше 60 лет) Домохозяйство с одним или несколькими лицами с особыми потребностями Подробнее о том, как записаться здесь https://bit.ly/3uDUoja Домохозяйства, принимающие беженцев из Украины, имеют право на единовременную выплату. Денежные средства предоставляются для покрытия дополнительных расходов семьи в связи с размещением беженцев. Все необходимые подробности можно найти здесь https://bit.ly/388Dp0U --- UNHCR, UN Agency for Refugees in collaboration with World Food Programme has launched the Cash assistance for refugee and host communities in Moldova. Refugees from Ukraine, who are eligible? Household with one or more dependents Household headed by a single parent Household headed by a child (below 18) Household with an unaccompanied or separated child Household headed by an older person (above 60) Household with one or more persons with specific needs More details about how you can enroll here. https://bit.ly/3LyL1II Households hosting refugees from Ukraine are eligible to receive the one-off payment. Cash is provided to cover the extra costs of the household because of hosting refugees. All the necessary details can be found here https://bit.ly/3Dw7jHW Photo: UNHCR/ Maxime Fossat