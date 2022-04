Film despre Bucha. Scenaristul american Beau Willimon documentează subiectul pentru a crea o nouă producție

11:20

Daniela Pruteanu este fata diagnosticată cu sindromul Down, care a visat dintotdeauna la o pasiune doar a ei și uite că ea și-a realizat visul. Am descoperit-o pe Daniela datorită proiectului de pe Moldova.unwomen.org, cel care își propune să promoveze egalitatea de gen, abilitarea femeilor și să combată violența domestică care afectează femeile și copiii. […] Articolul Daniela Pruteanu – fata cu sindrom Down care și-a deschis propria afacere: „E plăcut să te împarți cu lucruri frumoase” (Foto) apare prima dată în ea.md.