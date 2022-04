(EXCLUSIVITATE) Podoleak: De ce depinde soarta Moldovei, riscurile dacă învinge Rusia și de ce bătălia din Donbas e crucială

16:00

Veaceslav Platon a fost pus sub învinuire în dosarul „Laundromat” Veaceslav Platon a fost pus sub învinuire în dosarul „Laundromat”. Potrivit surselor Jurnal, Platon este învinuit de spălare de bani în valoare de 22 de miliarde de dolari. Amintim că pe data de 4 martie 2020 Procuratura Generală a Federației Ruse a cerut punerea sub învinuire a lui Platon pentru spălare de bani în dosarul „Laundromat”. Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, nu a fost pus sub învinuire, pentru că „a refuz...