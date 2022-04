Fondatorul portalului Newsmaker, reținut timp de cinci ore de către reprezentanții Tiraspolului „Am vrut să discut înainte de ședință cu membrii CUC despre războiul din Ucraina. S-au comportat ciudat, dar corect”

17:20

Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au examinat demersul procurorului desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor cu privire la prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar, aplicată în privința Procurorului General suspendat, pe o perioadă de 60 zile. Astfel, Procuratura Anticorupție informează că în rezultatul examinării demersului, judecătorul de instrucție a admis parțial solicitarea procurorului de caz și a dispus prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub control judiciar aplicată în privința Procurorului General suspendat, pe o perioadă de 30 zile.