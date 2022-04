Fugarii de justiția moldavă vor putea fi trași la răspundere în absența lor. Proiect, lansat de Ministerul Justiției

17:40

Procurorul general suspendat din funcție, Alexandr Stoianoglo, va fi plasat sub control judiciar pentru încă 30 de zile. Asta după ce Curtea de Apel Chișinău a satisfăcut cererea procurorilor. „În rezultatul examinării demersului, judecătorul de instrucție a admis parțial solicitarea procurorului de caz și a dispus prelungirea măsurii preventive sub formă de liberare provizorie sub […] Articolul ULTIMĂ ORĂ! Stoianoglo rămâne sub control judiciar. Curtea de Apel a admis cererea procurorilor apare prima dată în Realitatea.md.