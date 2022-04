Stoianoglo va mai sta încă 30 de zile sub control judiciar

21:00

O elevă a clasei a 9-a a unui liceu din or. Sîngera a adus pentru muzeul liceului un obuz pe care l-a găsit tatăl acesteia în gospodăria sa. Profesorul de istorie văzând obuzul, presupunând că este din perioada celui de-al doilea război mondial, a anunțat forțele de ordine. Incidentul a avut loc pe 13 aprilie.