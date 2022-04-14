MAEIE: MOLDOVA SE AFLĂ ÎN ETAPA A TREIA A DRUMULUI CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ
Infotag, 14 aprilie 2022 13:30
MAEIE: MOLDOVA SE AFLĂ ÎN ETAPA A TREIA A DRUMULUI CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ
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PROCURORII AU REȚINUT O AUTORITATE CRIMINALĂ ŞI PE COMPLICELE ACESTUIA DIN UCRAINA PENTRU ŞANTAJAREA UNOR OAMENI DE AFACERI # Infotag
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COMISIA EUROPEANĂ A PROPUS LIBERALIZAREA PARȚIALĂ A TRANSPORTULUI RUTIER CU UCRAINA ȘI MOLDOVA # Infotag
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SUA VOR ACORDA SUPLIMENTAR MOLDOVEI 50 MILIOANE USD PENTRU DEPĂŞIREA CONSECINȚELOR RĂZBOIULUI DIN UCRAINA # Infotag
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UNIUNEA EUROPEANĂ TRATEAZĂ CU ÎNȚELEGERE NEALĂTURAREA MOLDOVEI LA SANCŢIUNILE ÎMPOTRIVA RUSIEI - JANIS MAZEJKS # Infotag
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ÎN TIMPUL APROPIAT, UE VA ALOCA SUPLIMENTAR MOLDOVEI 53 MLN EURO SUB FORMĂ DE SPRIJIN BUGETAR # Infotag
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MINISTRUL DE EXTERNE GERMAN: PARTENERII VOR ACORDA REPUBLICII MOLDOVA UN SPRIJIN DE 650 MLN EURO # Infotag
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5 aprilie 2022
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CEDO N-A CONSTATAT ÎNCĂLCĂRI ÎN ACŢIUNILE AUTORITĂȚILOR MOLDOVEI DE RETRAGERE A LICENȚEI POSTULUI NIT TV # Infotag
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CALISTRU RUSLAN, CLIENTUL FINCOMBANK: GOSPODĂRIA ȚĂRĂNEASCĂ ȘI-A ÎNCEPUT ACTIVITATEA CU 3HA ȘI A CRESCUT LA 195HA DE PĂMÂNT ARABIL # Infotag
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4 aprilie 2022
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DOSARUL PENAL ÎMPOTRIVA A TREI PERSOANE IMPLICATE ÎN „FURTUL MILIARDULUI” DE LA BĂNCI A FOST TRIMIS ÎN JUDECATĂ # Infotag
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ŞEDINŢELE DE LUNI ALE GUVERNULUI ȘI PARLAMENTULUI AU ÎNCEPUT CU UN MOMENT DE RECULEGERE ÎN MEMORIA VICTIMELOR DIN UCRAINA # Infotag
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GUVERNUL PREGĂTEȘTE O DECIZIE PRIVIND TRANSMITEREA TERITORIULUI FOSTULUI STADION REPUBLICAN PENTRU CONSTRUCȚIA AMBASADEI SUA # Infotag
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SUA VOR OFERI MOLDOVEI 50 MLN DOLARI CA AJUTOR SUPLIMENTAR PENTRU GESTIONAREA CRIZEI REFUGIAȚILOR # Infotag
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LUNI ÎN MOLDOVA ESTE DECLARATĂ ZI DE DOLIU NAȚIONAL ÎN MEMORIA TUTUROR VIEŢILOR NEVINOVATE PIERDUTE ÎN UCRAINA # Infotag
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PARTICIPANȚII LA PIAȚA PRODUSELOR PETROLIERE AU EXPLICAT STRUCTURA FORMĂRII PREȚURILOR LA COMBUSTIBILII AUTO # Infotag
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DEPUTAT DIN PARLAMENTUL EUROPEAN: NIMENI DE LA BRUXELLES NU ÎNVINUIEŞTE MOLDOVA PENTRU NEALĂTURAREA LA SANCŢIUNI # Infotag
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18:00
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