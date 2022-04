Femeie din Orhei, condamnată la 20 de ani de închisoare pentru traficarea sexuală a copiilor 

18:20

Adrian Portarescu are 19 ani, locuiește în satul Zăicana, raionul Criuleni. Tatăl lui l-a părăsit încă de când era foarte mic, avea doar 12 ani atunci. Iar acum pentru a supraviețui și pentru a fi un ajutor pentru mama lui, are nevoie de sprijinul oamenilor din jur. Acum Adrian este la ultima etapă, cea mai […] Articolul Adrian Portarescu încă are nevoie de ajutorul nostru: „Vă rog nu mă lăsați la sfârșit, eu vreau să trăiesc” (Foto) apare prima dată în ea.md.