A profitat de situația financiară a victimelor! O femeie – condamnată la 20 ani de închisoare pentru traficare sexuală

22:40

Poliţiştii americani au anunţat miercuri că au arestat o persoană suspectată a fi responsabilă de atacul armat de la metroul din New York, informează CNN. Suspectul, un american de culoare pe nume Frank James, a fost reţinut de poliţişti în zona centrală a oraşului şi este acuzat de infracţiuni legate de terorism, conform ABC News. Frank […] Articolul Poliția l-a reținut pe atacatorul din metroul din New York, sub acuzația de terorism apare prima dată în Realitatea.md.