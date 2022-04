Inflaţia în Marea Britanie a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 30 de ani

22:30

Poliția din New York are un suspect în cazul atacului armat comis marți la metroul din New York. Fotografia lui a fost făcută publică, odată cu anunțul privind o recompensă de 50.000 de dolari. 23 de oameni au fost răniți - 10 împușcați, restul intoxicați cu fum sau răniți în busculada creată. Atacatorul a tras 33 de gloanțe cu un pistol și două fumigene, provocînd panică, transmite Noi.md cu refe