Rusia amenință Ucraina că armata rusă va lovi în centrele decizionale, inclusiv la Kiev

Militarii din a 36-a Brigada de Pușcași Marini a Ucrainei au transmis un mesaj video în care au dat asigurări că nu și-au părăsit pozițiile și că rămân loiali Ucrainei după ce un oficial ucrainean a catalogat drept „fake" mesajul lor de rămas-bun, relatează Pravda.com. Pușcașii marini au reușit să transmită mesajul Nataliei Nagornaia, o […]