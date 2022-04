Parlamentul se va convoca joi, 14 aprilie, în ședință plenară în cadrul sesiunii ordinare curente

14:00

NYPD are un suspect în cazul atacului armat comis marți la metroul din New York. Fotografia lui a fost făcută publică, odată cu anunțul privind o recompensă de 50.000 de dolari. 23 de oameni au fost răniți – 10 împușcați, restul intoxicați cu fum sau răniți în busculada creată. Atacatorul a tras 33 de gloanțe [...] Articolul Cine este principalul suspect în cazul atacului armat de la New York. Poliția a anunțat recompensă pentru prinderea lui apare prima dată în Telegraph.md - Știri din Moldova.