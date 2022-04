Numărul de cazuri noi de Covid-19 în rândul copiilor este în scădere

12:20

Primarul mun. Chișinău, Ion Ceban, a declarat că în municipalitate grădinițele și școlile vor reveni la organizarea matineelor cu participarea părinților, scrie dosarmedia.md „Vreau să vin cu un anunț care cred eu va bucura și marea majoritatea a părinților și anume în municipalitate. Vom discuta cu specialiștii pentru a permite ca la sfârșit de an, după o pauză de doi ani de zile în grădinițe și școli să fie organizat la sfârșit de an, cum ziceam matinee împreună cu părinții, copii, dascălii c...