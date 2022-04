Cursul valutar oficial la 13.04.2022

17:30

Netflix și Sony au suspendat producția unor filme cu Will Smith, după ce actorul american l-a pălmuit pe comediantul Chris Rock la gala premiilor Oscar 2022, potrivit Hollywood Reporter. Netflix era în proces căutare al unui regizor pentru filmul „Fast and Loose", după ce David Leitch s-a retras din...