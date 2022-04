VIDEO Joe Biden vorbește de genocid în Ucraina pentru prima oară de la începerea invaziei ruse

16:40

Alexandr Lukașenko a promis jurnaliștilor să se gândească la o eventuală călătorie în spațiu. Liderul de la Minsk a precizat că are pe cine trimite într-o eventuală misiune în cosmos. „Aș vrea să zbor în cosmos, dar am pe cine trimite acolo. Mă voi gândi la asta”, a spus președintele din Belarus. Întrebarea a parvenit […] Articolul Lukașenko promite să se gândească la călătorie în spațiu: Vreau să zbor în cosmos, dar am pe cine trimite acolo apare prima dată în Realitatea.md.