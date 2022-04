Un moldovean riscă închisoare pentru furt într-un oraș din Ucraina

19:40

Mai multe persoane au fost împușcate într-o stație de metrou din Brooklyn, New York, marți, la fața locului fiind găsite și „mai multe dispozitive explozive nedetonate", a anunțat Departamentul de Pompieri din New York, poitrivit CNN. ACTUALIZARE 19:28 Guvernatoarea Statului New York, Kathy Hochul, spune că atacatorul este încă în libertate și i-a îndemnat pe new-yorkezi