Românii din țară și diaspora trimit ajutoare pentru românii din Ucraina

12:50

În martie, vinurile produse în Republica Moldova au obţinut 23 de medalii la concursurile internaţionale, reuşind să se claseze pe locul patru, după Franţa, Italia şi Spania, state cu tradiţii vinicole. Natalia Efros-Bujor are de doi ani o afacere de familie în vinificaţie. Produce vinuri în cantităţi limitate cu struguri din soiurile Pinot Grigio, Viorica şi Chardonay. „Este o industrie aglomerată, cu foarte mult produs bun şi ca să-ți faci loc, să te menţii pe piaţă, trebuie să fii dedicat, ceea ce am încercat noi să facem. Portofoliul nostru este din şase vinuri, trei albe şi trei roşii. Anul acesta o să ne apropiem uşor de 10 mii de sticle, am început cu 5 mii”, a declarat producătoarea de vin pentru TVR Moldova. Vinificatorul a beneficiat de sprijin tehnic în cadrul Proiectului de Competitivitate al USAID şi Agricultura Performantă. Asta i-a permis să producă vinuri de calitate, iar rezultatele nu s-au lăsat mult aşteptate. Anul trecut a obţinut medalia de aur pentru primul vin îmbuteliat acasă, la concursul Vinarium de la Bucureşti. Iar recent, s-a întors acasă cu o altă medalie obţinută la una dintre cele mai prestigioase competiţii din lume - Mondus Vini. „Cu vinul Pinot Grigio am luat medalia de aur. În acest an am luat medalia de argint cu pinot Noir, tot roada anului 2020 la Mondus Vini. Aceste medalii sunt importante pentru noi, pentru rodul munciii noastre. Dar cea mai valoroasă distincţie o primim de la consumator, atunci când revine să mai ia o sticlă”, a mai subliniat Natalia Efros-Bujor. În martie, în cadrul celui mai important concurs dedicat vinurilor rose, Concours Mondial de Bruxelles selection Rosé, desfăşurat în Spania, vinurile din Republica Moldova au primit 23 de medalii, dintre care 2 medalii Grand Gold, 5 de aur şi 16 de argint. Rezultatul înregistrat demonstrează, încă odată, că vinurile din Republica Moldova pot concura cu vinurile franceze, italiene şi spaniole. Anul trecut, în pofida restricţiilor cauzate de situaţia epidemiologică, vinificatorii din Republica Moldova au obţinut peste 1200 de medalii la 23 de concursuri, cel mai mare număr de distincţii acumulate până în prezent. În 2020, vinurile din Republica Moldovea au obţinut 956 de medalii la 32 de concursuri internaţionale de profil. În 2019 -vinurile basarabene au luat 842 de distincţii la 43 de concursuri internaţionale din domeniu. Articolul Vinurile din Republica Moldova, 23 de medalii la concursurile internaţionale doar în luna martie apare prima dată în InfoPrut.