Ucraina își înăsprește securitatea la granița moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean

19:20

Mai multe persoane au fost împușcate într-o stație de metrou din Brooklyn, New York, marți, 12 aprilie, la fața locului fiind găsite și „mai multe dispozitive explozive nedetonate”, a anunțat Departamentul de Pompieri din New York. Cel puțin cinci persoane au decedat, potrivit CNN. Un martor care se afla în vagonul în care a avut … Articolul video | Atac armat într-o stație de metro din New York. Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața apare prima dată în ZUGO.