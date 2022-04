În orașul Bucea a fost găsit încă un mormânt comun. Numărul victimelor a trecut de 400

09:30

SA „Moldovagaz” a expediat către SAP „Gazprom” o cerere în scris privind prelungirea perioadei de valabilitate a înțelegerilor cu privire la audit și semnarea unui acord de stingere a datoriilor istorice. Reprezentanții Moldovagaz menționează că, conform protocolului din 29 octombrie 2021, acest acord urmează să fie semnat până la 1 mai 2022. Anterior, ministrul Infrastructurii […] The post Moldovagaz cere Gazprom-ului extinderea perioadei de audit și „un acord de stingere a datoriilor istorice” appeared first on NewsMaker.