Linia verde destinată refugiaților din Ucraina va fi gestionată de Agenția ONU pentru Refugiați

17:30

Atac armat la un metrou din New York: Mai multe persoane au fost împușcate Mai multe persoane au fost împușcate într-o stație de metrou din Brooklyn, New York. La fața locului fiind găsite și „mai multe dispozitive explozive nedetonate”, a anunțat Departamentul de Pompieri din New York, potrivit CNN. Departamentul de Pompieri a spus că 13 persoane au fost transportate la spitalele din zonă. Pompierii au fost chemați la stația de metrou 36th Street din cartierul Sunset Park din Brooklyn pentru o...