Putin:„operațiunea specială” din Ucraina se desfășoară după plan

16:30

Embed Răspândește Ucraina: o ofensivă rusească în est care „expiră” pe 9 mai? Embed Răspândește Pe măsură ce războiul din Ucraina se concentrează în estul și sudul țării, Kievul cere țărilor NATO să-i furnizeze toate armele de care are nevoie pentru a face față ofensivei ruse. Aflat săptămâna trecută la Bruxelles pentru o întâlnire cu miniștrii de externe NATO, șeful diplomației ucrainene Dmitro Kuleba avertiza că țara sa are nevoie de arme „acum''. „În momentul la care vorbim, bătălia pentru Do...