Fără rasă și cu stăpân. Circa 900 de câini și tot atâtea pisici vor fi sterilizate gratuit în capitală

12:20

Iarna a revenit în unele părţi ale Italiei pe parcursul acestui weekend, notează duminică DPA și Agerpres. Pe Muntele Vezuviu, spre exemplu, a nins sâmbătă, vulcanul cu o înălţime de 1.281 de metri, aflat lângă Napoli (sud), fiind acoperit de un strat de zăpadă. ️ Villa Piercy under the snow ️ this morning, #Sardinia […] Articolul FOTO/ Iarnă în Aprilie. Căderi de zăpadă record la Moscova și ninsori în unele părţi ale Italiei apare prima dată în Ecopresa.