Anul European al Tineretului 2022 – lansat la Universitatea de Stat

12:00

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski afirmă că ţara sa nu are armele necesare pentru a elibera oraşul Mariupol, care este aproape de a fi cucerit de forţele ruse. „Dacă am primi avioane şi suficiente vehicule blindate grele, artileria necesară, am putea să o facem. Sunt sigur că vom primi aproape tot ce avem nevoie. Însă nu […]