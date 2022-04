LIVE // Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu – LA COVOR

10:00

Volodimir Zelenski susține că Ucraina nu are armele necesare, pentru a elibera oraşul port asediat Mariupol, care este aproape de a fi cucerit de forţele ruse. „Dacă am primi avioane şi suficiente vehicule blindate grele, artileria necesară, am putea să o facem”, a spus preşedintele ucrainean într-un nou mesaj video, relatează digi24.ro. „Sunt sigur că vom […]