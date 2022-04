VIDEO // „Ne-au furat viitorul, iar acum vor să șteargă și trecutul glorios!” Un deputat socialist anunță protest la Bălți, împotriva ilegalităților comise de PAS

11:20

Candidata de extremă dreaptă la președinția Franței, Marine Le Pen, a afirmat marți că nu are „scopul ascuns" ca Franța să părăsească Uniunea Europeană, chiar dacă încercările sale de a reforma blocul economic ar eșua, scrie REUTERS. „Nu am niciun scop ascuns", a spus Le Peen la Radio France Inter. Întrebată dacă ar părăsi UE [...]