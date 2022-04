Kievul, Londra și Washingtonul verifică informațiile privind folosirea armelor chimice în atacurile din Mariupol

11:20

Un tânăr de 20 de ani și un minor de 15 ani, locuitori ai satului Tartaul, raionul Cantemir sunt cercetați penal după ce ar fi furat și incendiat o casă de rugăciuni, au răpit un automobil și l-au tamponat într-un pilon și au sustras dintr-un alt automobil un portmoneu cu acte și bani. Infracțiunile le-ar […] The post Noaptea de 8 spre 9 aprilie, la Cantemir: o casă de rugăciuni – incendiată, un șofer – fără mașină și altul – fără portmoneu appeared first on NewsMaker.