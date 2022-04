Meteorologii au anunţat Cod Galben de îngheţuri

22:15

Publicația americană Wall Street Journal scrie că președintele ucrainean Volodymir Zelenski i-a cerut omologului său americann Joseph Biden să amâne aplicarea sancțiunilor contra oligarhului rus Roman Abramovici pentru că acesta facilitează negocierile de pace.Potrivit sursei citate solicitarea a fost făcută de Zelenski în cadrul unei convorbiri telefonice cu Biden, iar înainte ca Ministerul Finanțelor din ...