NM Espresso: despre chestionarul de la Comisia Europeană pentru Chișinău, creșterea prețurilor în Republica Moldova și despre vizitele oficialilor europeni la Kiev

16:20

Un lot de ajutoare umanitare, încărcat în șapte camioane a ajuns la Odesa. Donația este din partea Republicii Moldova și constă în medicamente și echipamente medicale pentru spitalele din orașul port. Anunțul a fost făcut pe 9 aprilie de Administrația Regională de Stat Odesa. Încărcătura umanitară a fost însoțită de ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, […]