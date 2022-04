ULTIMA ORĂ! Rusia ar fi utilizat arme chimice în Mariupol! Civilii și soldații suferă de insuficiență respiratorie

Federația Rusă ar fi folosit arme chimice la Mariupol, Ucraina. Substanța otrăvitoare necunoscută ar fi fost împrăștiată cu ajutorul unei drone, scrie UNIAN. Victimele au suferit de insuficiență respiratorie și sindrom vestibular. Anunțul a fost făcut de către regimentul Azov. ️️Azov regiment: Russia used poisonous substance against Ukrainian troops in Mariupol. The substance has been […] Articolul ULTIMA ORĂ! Rusia ar fi utilizat arme chimice în Mariupol! Civilii și soldații suferă de insuficiență respiratorie apare prima dată în Realitatea.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea.md