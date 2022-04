Spînu i-a dat lovitura de grație lui Ceban: Orașul are nevoie de un alt primar

Ministrul Infrastructurii Andrei Spînu susține că nu are de gând să candideze la funcția de primar al Chișinăului. „Nu planific să candidez la funcția de primar al Capitalei. Dar e sigur că orașul are nevoie de alt primar”, a declarat Spînu în cadrul emisiunii „În Profunzime”. Potrivit ministrului, Chișinăul are nevoie de un primar care […] Articolul Spînu i-a dat lovitura de grație lui Ceban: Orașul are nevoie de un alt primar apare prima dată în Bani.md.

