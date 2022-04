Pentru al 6-lea an consecutiv, in perioada Postului Mare CCF Moldova deschide restaurantul virtual, numit Rostul Postului. Aici clientii pot comanda bucate, iar banii pentru contravaloarea lor ajung in contul copiilor nevoiasi - VIDEO

