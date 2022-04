FLASH // Procurorii anticorupție au descins cu percheziții la ex-judecătorul Vladislav Clima

13:50

Artiom Sewerukhin, un pilot rus de karting, a făcut un gest de necrezut, după ce a câștigat prima etapă a Campionatului European de Karting, scrie Gazeta Sporturilor. După ce Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie, mulți sportivi ruși au fost afectați din cauza sancțiunilor occidentale, motiv pentru care unii dintre ei au decis să concureze sub steagul altor țări. Un astfel de exemplu este Artiom Sewerukhin, care are licență italiană și concurează sub steagul peninsularilor. Pilotul a surprins...