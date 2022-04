Guvernul PAS consideră inoportun proiectul PSRM prin care se propune renunțarea la achizițiile care nu sunt stringent necesare, printre care mașini scumpe și echipamente tehnice

00:00

Schimb de replici dintre fostul vicepremier și ex-consilier al președintelui Maia Sandu, Vlad Kulminski și ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu. În cadrul unei emisiuni la N4, Kulminski a declarat că Guvernul de la Chișinău nu a fost destul de profesionist, atunci când a negociat prețul la gaz cu Moscova. Mai mult, Vlad Kulminski consideră că aceste negocieri nu trebuiau să fie purtate de Andrei Spînu. • ”Am fost implicat intens. Am fi putut fi mult mai profesioniști când am negociat acest co...