BANCA MONDIALĂ A ÎNRĂUTĂŢIT PROGNOZA PRINCIPALILOR INDICATORI AI MOLDOVEI ÎN CONDIŢIILE RĂZBOIULUI DIN UCRAINA

Infotag, 11 aprilie 2022 17:00

BANCA MONDIALĂ A ÎNRĂUTĂŢIT PROGNOZA PRINCIPALILOR INDICATORI AI MOLDOVEI ÎN CONDIŢIILE RĂZBOIULUI DIN UCRAINA

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