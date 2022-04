Război în Ucraina | Armata rusă se regrupează

08:00

„Un mare eveniment al secolului XXI este readucerea în prim-plan a hipnoticei Clarice Lispector”, afirmă The New York Times. După o serie de romane traduse româneşte, iat-o acum şi cu un volum de proză scurtă (1940-1964), Cea mai mică femeie din lume, Humanitas, 2021, ce vine să întregească imaginea acestei mari artiste care – de la The Guardian citire – „este şi nu este o scriitoare feministă, postmodernă, absurdă, mistică”. Singulară, în esenţă – în ciuda faptul că a fost comparată cu Woolf, K...