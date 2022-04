La invitația Avocatului Poporului, ODIHR va monitoriza procesul de evaluare și alegere a membrilor CSP și CSM

11:10

„Kirby and the Forgotten Land” are toate șansele să fie unul dintre cele mai bune jocuri de anul acesta. Dovada clară că nu îți trebuie cine știe ce grafică de ultimă generație sau poveste complexă ca să ai succes. Jocul trebuie să te facă să te simți bine. Iar „Kirby” merită toată atenția noastră. „Kirby’s […]