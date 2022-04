Cine este miliardarul rus supranumit „portofelul lui Putin”

17:50

Drumul de ocolire a localității Bahmut din raionul Călărași are o lungime de 6km și se construiește din anul 2017. Or, în prezent acesta este finalizat în proporție de 50%. În noiembrie 2021 peogresul lucrărilor era de 42%. Acesta este drumul de ocolire a localității Bahmut din raionul Călărași. Din 2017 se tot construiește din