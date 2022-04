Ucraina: Consilierul american pentru securitate naţională avertizează că noul comandat rus ar putea organiza atacuri care vizează civilii

13:00

Ucraina a interzis toate importurile din Rusia, care înainte de război era unul dintre cei mai importanţi parteneri comerciali ai săi, cu importuri de aproximativ 6 miliarde de dolari pe an. În plus, Kievul a cerut şi altor state să urmeze acest exemplu şi să impună sancţiuni economice mai dure regimului de la Moscova. „Astăzi am anunţat în mod oficial încetarea completă a oricăror schimburi de bunuri cu statul agresor. De acum înainte, produsele din Federaţia Rusă nu vor mai putea fi importate...