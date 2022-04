Podoleak a spus când Zelenski va merge la negocieri cu Putin

09:40

Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) declară că va continua să participe la „toate evenimentele consacrate Zilei Victoriei, așa cum o face an de an, iar la pieptul participanților, sub inimă, va fi prinsă panglica Sf. Gheorghe”. Declarația vine după ce ieri, Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că în Moldova au fost interzise simbolurile și […] The post Comuniștii și socialiștii se opun: De Ziua Victoriei, la pieptul participanților va fi prinsă panglica Sf. Gheorghe appeared first on NewsMaker.