Ucraina anunţă un nou schimb de prizonieri cu Rusia

14:50

Angajații centralei nucleare de la Cernobîl au furat combustibil de la soldații ruși care au ocupat facilitatea, pentru ca generatoarele care suplineau pana de curent să poată funcționa și să păstreze în siguranță combustibilul nuclear uzat, scrie BBC. Centrala nucleară de la Cernobîl a căzut sub ocupația trupelor ruse din primele zile ale invaziei, iar angajații au trăit sub presiunea constantă de a menține aparatura funcțională, sub amenințarea armei. Acum, când centrala a reintrat sub control...