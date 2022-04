(foto) Primăvara începe la tine acasă. Alege de la METRO produsele pentru curățenia generală

13:30

Tinerii și antreprenorii din regiunea de Sud a Republicii Moldova vor beneficia de acces la mai multe pârghii de dezvoltare, soluții IT, inovații și diverse servicii de consultanță. Pe 8 aprilie 2022, compania Power IT cu o experiență de 12 ani în sectorul economic și tehnologii informaționale a anunțat în mod oficial extinderea activității în orașul Comrat din UTA Găgăuzia.