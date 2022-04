Arestovici: Soldații ruși vor încerca „să pună mâna” pe Donbass, luptele grele vor dura două săptămâni

19:40

Adunarea Generală a ONU a susținut rezoluția privind suspendarea calității de membru al Federației Ruse la Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU. Republica Moldova a votat „pentru”. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Dumitru Alaiba pe 7 aprilie. „Rusia a fost suspendată din componența Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Țara noastră a votat pentru”, […] The post Rusia a fost suspendată din componența Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Alaiba: „Țara noastră a votat pentru” appeared first on NewsMaker.