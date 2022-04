Putin a stabilit o dată până la care trebuie să obţină o victorie în Ucraina

10:00

Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Vlad Kulminski a declarat că a fost intens implicat în procesul de negocieri a contractului la gaz, pe care la semnat Moldovagaz cu Gazprom la sfârșitul lunii octombrie 2021. Am fost implicat intens. Am fi putut fi mult mai profesioniști când am negociat acest contract, am putut obține un preț mult […]