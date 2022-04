Frumusețea girafelor (Foto)

03:00

Aducerea unor elemente din afara in interiorul casei inseamna mai mult decat infrumusetarea spatiului.Potrivit unor studii NASA, plantele din casa sunt excelente pentru sanatatea ta pentru ca filtreaza aerul poluat din casa. Asa ca data viitoare cand te confrunti cu un atac alergic sau cu o migrena sa ai in casa un ghiveci cu crini sau cu margarete, inainte sa-ti faci programare la medic. In v