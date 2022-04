17 ani de închisoare pentru abuzul sexual săvârșit asupra fiicei de 7 ani

08:40

Guvernatorul Băncii Naționale rămâne în funcție! Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat că guvernarea a convenit împreună cu opoziția, menținerea lui Octavian Armașu la șefia Băncii Naționale. Igor Grosu spune că în condițiile crizei economice cu care se confruntă Republica Moldova și a necesității renegocierii acordului cu Fondul Monetar Internațional,... The post Guvernatorul BNM rămâne în funcție! Igor Grosu: Nu trebuie să dăm foc la casă appeared first on Portal de știri.