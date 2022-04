Ceban:„Marea curățenie în Chișinău!” Primarul general invită cetățenii să pună umărul la salubrizarea capitalei

14:30

Peste 100 de persoane din comuna Bilicenii Vechi au protestat, astăzi. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că autoritățile intenționează să construiască un poligon de evacuare a deșeurilor în localitatea lor. Oamenii au expediat o petiție cu 500 de semnături la ministerul Mediului, prin care au cerut să fie oprită construcția. „Ministerul Mediului ne-a spus într-un [...]