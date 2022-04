Electrocardiografe și pulsoximetre, donate de Elveția centrelor de sănătate din 25 de raioane ale R. Moldova

11:40

Unul dintre reprezentații grupului de hackeri Anonymous a postat un nou videoclip în care anunță o nouă operațiune „Falling Star” care are scopul de a „intra” în sateliții Rusiei. #Anonymous #OppFallingStar #NOWAR #FCKPTN • Dear NATO / UN / Putin - a message for you. We give you the rise of operation Falling Star. Should Putin attempt a second invasion and you NATO / UN does nothing, this SHALL be your fate.Respect,Grey pic.twitter.com/w3H5LQaQhk — I_Am_Mr_Grey (@IAmMrGrey2) April 6, 2022 „NATO...