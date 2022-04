Natalia Gavrilița face apel la statele membre UE să recunoască perspectiva europeană pentru Moldova

11:00

Președintele Republicii Letonia, Egils Levits, care efectuează o vizită în țara noastră, oferă declarații de presă alături de șefa statului Maia Sandu. Înainte de aceasta, cei doi șefi de stat au avut o discuție.