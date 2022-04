Consilierii PSRM din CMC anunță inițierea procedurii de organizare a unui referendum cu privire la Stadionul Republican

21:50

Andrei Spânu: „Nu am crezut că voi ajunge deputat, avându-l în Parlament pe Voronin” Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a declarat în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră”, de la Jurnal TV că nu a crezut că va ajunge deputat în Parlament, avându-l coleg pe comunistul Vladimir Voronin. „Înainte ca să devin ministru, am fost câteva săptămâni deputat și să vă spun sincer nu am crezut că voi ajunge deputat, avându-l în Parlament pe Voronin, dar am ajuns și eu sper ca...