Prețurile la carburanți pentru următoarele trei zile: Ieftinire semnificativă a motorinei

12:10

Preşedintele polonez Andrzej Duda a declarat pentru CNN că dialogul cu Rusia „nu are sens” şi a susţinut impunerea de „condiţii foarte dure” regimului dirijat de Vladimir Putin, ca urmare a invadării Ucrainei. Dialogul cu Rusia nu are sens”, a spus Duda, care susţine Ucraina şi cere creşterii „sancţiunilor împotriva Moscovei”, notează mediafax.ro. În interviu, … Articolul Preşedintele Poloniei, pentru CNN: Dialogul cu Rusia nu are sens apare prima dată în ZUGO.